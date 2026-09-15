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15.09.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber am Abend mit roten Vorzeichen

Uber Aktie News: Uber am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 71,93 USD.

Uber
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Die Uber-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 71,93 USD. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,31 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,17 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 804'220 Uber-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,98 USD) erklomm das Papier am 23.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,78 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 28.07.2026 auf bis zu 65,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 14.19 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.65 Mrd. USD umgesetzt.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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