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15.09.2026 16:29:00

Uber Aktie News: Uber büsst am Dienstagnachmittag ein

Uber Aktie News: Uber büsst am Dienstagnachmittag ein

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 71,73 USD abwärts.

Uber
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Die Uber-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 71,73 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 71,51 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 72,17 USD. Bisher wurden via New York 274'834 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. 42,17 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.07.2026 (65,42 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 8,80 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Uber am 05.08.2026 vor. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.65 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.19 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2026 3,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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