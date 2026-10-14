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14.10.2026 20:27:13
Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend im Minusbereich
Die Aktie von Uber gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 68,81 USD ab.
Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 68,81 USD. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,63 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 70,65 USD. Zuletzt wurden via New York 1'217'328 Uber-Aktien umgesetzt.
Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 31,42 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 28.07.2026 Kursverluste bis auf 65,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 5,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.19 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Uber-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.
Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,36 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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