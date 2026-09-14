Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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14.09.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber verliert am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 71,45 USD ab.
Die Uber-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 71,45 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,33 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,25 USD. Zuletzt wechselten 502'239 Uber-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.07.2026 bei 65,42 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 8,44 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 05.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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