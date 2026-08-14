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14.08.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber am Freitagabend auf grünem Terrain

Uber Aktie News: Uber am Freitagabend auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Uber. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 76,08 USD.

Uber
62.74 CHF 2.33%
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Das Papier von Uber legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 76,08 USD. Die Uber-Aktie legte bis auf 77,44 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 77,09 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 579'105 Uber-Aktien.

Bei 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 25,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 28.07.2026 auf bis zu 65,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Uber veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 14.19 Mrd. USD gegenüber 12.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,32 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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