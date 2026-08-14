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14.08.2026 16:29:00

Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 76,31 USD.

Uber
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Um 16:28 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 76,31 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,44 USD. Bei 77,09 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 320'290 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 101,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,42 USD am 28.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 14.19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Uber wird am 29.10.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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