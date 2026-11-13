Uber Aktie News: Uber am Abend im Aufwind

Um 20:26 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 69,51 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,50 USD. Bisher wurden via New York 653'364 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 94,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2026 bei 64,05 USD. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 8,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Uber liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,11 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.77 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13.47 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2027 terminiert.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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