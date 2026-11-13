Uber Aktie News: Uber tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 69,42 USD zu. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,50 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,50 USD. Zuletzt wechselten 285'294 Uber-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,01 USD) erklomm das Papier am 14.11.2025. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 35,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2026 Kursverluste bis auf 64,05 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 7,74 Prozent Luft nach unten.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,11 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.77 Mrd. USD – ein Plus von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 13.47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,38 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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