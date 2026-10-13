Uber Aktie News: Uber am Abend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 71,26 USD ab. In der Spitze büsste die Uber-Aktie bis auf 70,48 USD ein. Bei 70,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 571'052 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 100,34 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,42 USD. Dieser Wert wurde am 28.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 8,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Uber veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 14.19 Mrd. USD gegenüber 12.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2026 3,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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