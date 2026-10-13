Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 71,11 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 71,11 USD. Die Uber-Aktie sank bis auf 70,48 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,65 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 298'749 Uber-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,34 USD. Dieser Kurs wurde am 04.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Am 28.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,63 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 14.19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 12.65 Mrd. USD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht
ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uber
|
16:29
|Uber Aktie News: Uber wird am Nachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Uber Aktie News: Uber am Montagabend in Rot (finanzen.ch)
|
09.10.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
25.09.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Delivery Hero chief reverses exit plan after Uber secures takeover deal (Financial Times)
|
24.09.26
|Wegen Übernahmeangebot durch Uber: Östberg beibt Delivery Hero als Chef erhalten (AWP)
|
18.09.26
|S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Uber
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow kaum bewegt -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.