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13.10.2026 16:29:00

Uber Aktie News: Uber wird am Nachmittag ausgebremst

Uber Aktie News: Uber wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 71,11 USD abwärts.

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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 71,11 USD. Die Uber-Aktie sank bis auf 70,48 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,65 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 298'749 Uber-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,34 USD. Dieser Kurs wurde am 04.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Am 28.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,63 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 14.19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 12.65 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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