Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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13.08.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber zieht am Nachmittag an
Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 75,51 USD zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 75,51 USD zu. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 75,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 75,50 USD. Zuletzt wurden via New York 334'505 Uber-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Am 28.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 65,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 15,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 0,63 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 14.19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 12.65 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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