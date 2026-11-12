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12.11.2026 20:27:13
Uber Aktie News: Uber fällt am Abend
Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 69,58 USD.
Die Uber-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 69,58 USD. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 69,20 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 70,70 USD. Zuletzt wechselten 837'904 Uber-Aktien den Besitzer.
Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 95,18 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 26,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,05 USD am 30.10.2026. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 8,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Uber seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Uber am 04.11.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.77 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 10.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,39 USD je Uber-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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