Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Nachmittag

Die Uber-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 69,38 USD. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,20 USD nach. Bei 70,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 474'774 Uber-Aktien.

Bei einem Wert von 95,18 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,19 Prozent hinzugewinnen. Am 30.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 8,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Uber am 04.11.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,11 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 14.77 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 13.47 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Uber wird am 10.02.2027 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,39 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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