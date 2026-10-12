Uber Aktie News: Uber am Montagabend in Rot

Die Uber-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 71,27 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 70,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,16 USD. Bisher wurden heute 664'310 Uber-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,34 USD. Dieser Kurs wurde am 04.11.2025 erreicht. 40,79 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.07.2026 auf bis zu 65,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,63 USD je Aktie verdient. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.19 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,36 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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