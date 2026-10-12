Uber Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Uber

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 70,17 USD. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 70,05 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 71,16 USD. Zuletzt wechselten via New York 378'107 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,34 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 7,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 05.08.2026 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,63 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 14.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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