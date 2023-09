Uber Aktie News: Uber am Vormittag mit Kursplus

Die Uber-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 48,93 USD. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 48,94 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 48,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 39'837 Uber-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,47 USD an. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 1,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,97 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Am 01.08.2023 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren -1,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9'230,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8'073,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 0,309 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.ch