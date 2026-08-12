Uber Aktie News: Uber tendiert am Abend auf rotem Terrain

Die Uber-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 75,45 USD. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 74,88 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 78,28 USD. Zuletzt wechselten 1'166'647 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.07.2026 bei 65,42 USD. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 15,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Uber gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,63 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.19 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Uber am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber und Partnerfirma bekommen Robotaxi-Lizenz in London - Uber.Aktie unbeeindruckt

Ausblick: Uber zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 5 Jahren eingebracht