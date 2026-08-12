Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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12.08.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag Verlust reich
Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 77,27 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 77,27 USD ab. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 76,43 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,28 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 475'872 Uber-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD an. Mit einem Zuwachs von 31,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.07.2026 bei 65,42 USD. Mit einem Kursverlust von 15,34 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Uber am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,63 USD je Aktie vermeldet. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.19 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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