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11.11.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber gewinnt am Mittwochabend

Uber Aktie News: Uber gewinnt am Mittwochabend

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 70,84 USD zu.

Uber
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Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 70,84 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,08 USD. Bei 69,10 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 883'732 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 95,18 USD. 34,36 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,05 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 9,58 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Uber liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,11 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.77 Mrd. USD – ein Plus von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 13.47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Uber am 10.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 3,39 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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