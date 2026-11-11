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11.11.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber gibt am Mittwochnachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 69,39 USD nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 69,39 USD. Die Uber-Aktie sank bis auf 69,10 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 69,10 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 321'594 Stück gehandelt.
Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 95,18 USD. Gewinne von 37,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2026 auf bis zu 64,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Uber am 04.11.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,11 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 14.77 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,65 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2027 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,39 USD je Uber-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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