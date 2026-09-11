Uber Aktie News: Uber tendiert am Abend tiefer

Um 20:26 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 71,69 USD ab. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,05 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,99 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'725'519 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 101,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.07.2026 auf bis zu 65,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 8,75 Prozent sinken.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Uber gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,63 USD je Aktie eingenommen. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.19 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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