Uber Aktie News: Uber am Nachmittag im Minusbereich

Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 71,88 USD ab. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 71,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 803'464 Uber-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2025 auf bis zu 101,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 29,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,42 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 05.08.2026. Das EPS lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 14.19 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.65 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2026 3,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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