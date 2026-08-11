Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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11.08.2026 20:27:13
Uber Aktie News: Uber am Abend mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Uber zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 78,25 USD.
Die Uber-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 78,25 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 78,98 USD. Bei 78,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 1'086'121 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD an. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 30,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.07.2026 (65,42 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 16,39 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.19 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2026 3,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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