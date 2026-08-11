Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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11.08.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber legt am Dienstagnachmittag zu
Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 78,57 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 78,57 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,93 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 78,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 610'421 Uber-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 22,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.07.2026 bei 65,42 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 20,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 äusserte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.19 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12.65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,31 USD je Uber-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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