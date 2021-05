Uber-Aktie aktuell: Uber mit sattem Kursplus

Die Uber-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 7.3 Prozent im Plus bei 44.82 CHF.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Uber-Verlust in Höhe von -0.321 USD je Aktie aus.

Uber Technologies Inc. betreibt ein Mobilitätsnetzwerk, das Menschen über eine App mit On-Demand-Angeboten verbindet. Die App schafft für ihre Nutzer Zugang zu alternativen Beförderungsmöglichkeiten, zu Essenslieferdiensten sowie zu Fracht- und Kurierdiensten. Ausserdem verbindet die App Kunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen persönlichen Mobilitätslösungen wie E-Bikes oder E-Roller. Die Dienste von Uber sind in zahlreichen Ländern rund um die Welt verfügbar, vor allem in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien (ausgenommen China und Südostasien).

Redaktion finanzen.net