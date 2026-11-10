|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.11.2026 20:27:13
Uber Aktie News: Uber am Abend billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 69,28 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 69,28 USD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 69,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,85 USD. Zuletzt wechselten 635'614 Uber-Aktien den Besitzer.
Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 95,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 27,22 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,05 USD. Dieser Wert wurde am 30.10.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 7,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Uber-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Uber veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,11 USD erwirtschaftet worden. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Uber-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.02.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2026 3,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr eingebracht
Ausblick: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Delivery Hero-Aktie höher: Essenslieferdienst steckt sich nochmal höhere Ziele
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uber
|
10.11.26
|Uber Aktie News: Uber am Abend billiger (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Uber picks up the pace in robotaxi race (Financial Times)
|
03.11.26
|Ausblick: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.10.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Uber-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Uber verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.10.26
|Uber defeats High Court lawsuit brought by London’s black-cab drivers (Financial Times)
Analysen zu Uber
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Uber am 10.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwergewichte bremsen den SMI aus -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind am Mittwoch leichte Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien finden keine einheitliche Richtung.