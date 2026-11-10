Uber Aktie News: Uber am Abend billiger

Um 20:26 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 69,28 USD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 69,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,85 USD. Zuletzt wechselten 635'614 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 95,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 27,22 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,05 USD. Dieser Wert wurde am 30.10.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 7,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Uber veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,11 USD erwirtschaftet worden. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Uber-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2026 3,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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