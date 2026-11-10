Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 70,23 USD. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 69,73 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,85 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 335'026 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,18 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 35,53 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,05 USD. Dieser Wert wurde am 30.10.2026 erreicht. Mit Abgaben von 8,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.11.2026 äusserte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 3,11 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 14.77 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2027 terminiert.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,38 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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