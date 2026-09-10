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10.09.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Donnerstagabend ins Plus

Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Donnerstagabend ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Uber. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 72,31 USD nach oben.

Uber
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Die Uber-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 72,31 USD. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,47 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,19 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'335'980 Uber-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,98 USD. Dieser Kurs wurde am 23.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Bei 65,42 USD erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,53 Prozent.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,17 Prozent auf 14.19 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Uber am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2026 3,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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