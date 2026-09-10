Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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10.09.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 70,47 USD nach.
Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 70,47 USD. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 69,25 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 70,19 USD. Zuletzt wurden via New York 847'515 Uber-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,42 USD. Dieser Wert wurde am 28.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,63 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 14.19 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 12.65 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Uber am 29.10.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 3,37 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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