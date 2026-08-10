Uber Aktie News: Uber am Abend im Aufwind

Um 20:26 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 77,28 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 77,95 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 75,83 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 2'429'601 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 24,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,42 USD am 28.07.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 15,35 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 14.19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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