Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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10.08.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 77,07 USD.
Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 77,07 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 77,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,83 USD. Bisher wurden heute 1'217'018 Uber-Aktien gehandelt.
Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Am 28.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Uber am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14.19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,32 USD je Uber-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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