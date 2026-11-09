Uber Aktie News: Uber verteuert sich am Abend

Das Papier von Uber konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 70,83 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 71,12 USD. Bei 69,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 931'138 Uber-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,18 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2026 auf bis zu 64,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,57 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Uber am 04.11.2026 vor. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,11 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 14.77 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.47 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Uber am 10.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,38 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr eingebracht

Ausblick: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Delivery Hero-Aktie höher: Essenslieferdienst steckt sich nochmal höhere Ziele