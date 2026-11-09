|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 20:27:13
Uber Aktie News: Uber verteuert sich am Abend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Uber. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 70,83 USD nach oben.
Das Papier von Uber konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 70,83 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 71,12 USD. Bei 69,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 931'138 Uber-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 95,18 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2026 auf bis zu 64,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,57 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Uber seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Uber am 04.11.2026 vor. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,11 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 14.77 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.47 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Uber am 10.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,38 USD je Uber-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr eingebracht
Ausblick: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Delivery Hero-Aktie höher: Essenslieferdienst steckt sich nochmal höhere Ziele
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uber
|
20:27
|Uber Aktie News: Uber verteuert sich am Abend (finanzen.ch)
|
16:29
|Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Uber picks up the pace in robotaxi race (Financial Times)
|
03.11.26
|Ausblick: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.10.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Uber-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Uber verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Uber
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow deutlich fester -- SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Auch der Dow zeigt sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.