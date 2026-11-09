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09.11.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 69,15 USD.
Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 69,55 USD. Mit einem Wert von 69,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 435'982 Uber-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 95,18 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,64 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2026 (64,05 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 7,38 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Uber liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,25 USD gegenüber 3,11 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.77 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Uber am 10.02.2027 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 3,38 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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