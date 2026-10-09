Uber Aktie News: Uber gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 20:26 Uhr 1,4 Prozent. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,07 USD. Mit einem Wert von 70,24 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'073'443 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 100,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Mit einem Zuwachs von 40,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,42 USD am 28.07.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 14.19 Mrd. USD gegenüber 12.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,36 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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