Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Nachmittag vor

Um 16:28 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 71,76 USD zu. Bei 71,90 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,24 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 468'197 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 100,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 39,83 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.07.2026 bei 65,42 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 äusserte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.65 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.19 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Uber am 04.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 3,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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