Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend mit Verlusten

Die Uber-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 71,43 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 71,20 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,74 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 1'182'642 Aktien.

Am 23.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 42,77 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 65,42 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 8,41 Prozent Luft nach unten.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.19 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,37 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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