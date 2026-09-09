Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.09.2026 20:27:13
Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend mit Verlusten
Die Aktie von Uber gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 71,43 USD.
Die Uber-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 71,43 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 71,20 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,74 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 1'182'642 Aktien.
Am 23.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 42,77 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 65,42 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 8,41 Prozent Luft nach unten.
Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.19 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,37 USD je Uber-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
Delivery Hero-Aktie fester: Aufsichtsrat sieht 127-Prozent-Prämie im Uber-Angebot als angemessen
Uber-Aktie klettert: Grossangelegter Stellenabbau - Schritt für Wachstumspläne
S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel hätte eine Investition in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uber
|
09.09.26
|Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
05.09.26
|Uber picks a side in driver vs robotaxi wars: its own (Financial Times)
|
03.09.26
|Delivery Hero-Aktie fester: Aufsichtsrat sieht 127-Prozent-Prämie im Uber-Angebot als angemessen (Dow Jones)
|
03.09.26
|Delivery Hero rät zur Annahme des Uber-Übernahmeangebots (AWP)
|
03.09.26
|Uber allies with driver unions in bid to slow robotaxi rollout (Financial Times)
|
02.09.26
|Delivery Hero rät zur Annahme des Übernahmeangebots von Uber (AWP)
|
02.09.26
|Uber-Aktie klettert: Grossangelegter Stellenabbau - Schritt für Wachstumspläne (AWP)
Analysen zu Uber
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Uber am 09.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Entscheid: SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der der deutsche Leitindex rutschen im Donnerstagshandel etwas ab. Die Börsen in Asien geben am Donnerstag nach.