Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’805 -1.8%  SPI 19’510 -1.7%  Dow 52’381 -0.8%  DAX 25’576 -1.7%  Euro 0.9425 0.2%  EStoxx50 6’312 -1.6%  Gold 4’397 0.9%  Bitcoin 63’402 -0.1%  Dollar 0.8104 0.1%  Öl 101.6 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren
Almonty Industries-Aktie im Höhenflug: Wie der Wolfram-Spezialist Anleger überzeugt
Micron-Aktie über 1'000 Dollar: Ist die Rally noch gerechtfertigt?
Apple-Aktie im Blick: Erstes Falt-iPhone enthüllt
Google investiert Milliardenbetrag in Finnland - Alphabet-Aktie gibt nach
Suche...
ETF Sparplan

Uber Aktie 47459333 / US90353T1007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.09.2026 16:29:00

Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Verlusten

Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 72,44 USD.

Uber
58.25 CHF -1.58%
Kaufen Verkaufen

Die Uber-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 72,44 USD. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 72,04 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 72,74 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 460'083 Uber-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Bei einem Wert von 65,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 9,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 05.08.2026. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,63 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.19 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2026 3,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Delivery Hero-Aktie fester: Aufsichtsrat sieht 127-Prozent-Prämie im Uber-Angebot als angemessen

Uber-Aktie klettert: Grossangelegter Stellenabbau - Schritt für Wachstumspläne

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel hätte eine Investition in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Uber

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten