Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Verlusten

Die Uber-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 72,44 USD. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 72,04 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 72,74 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 460'083 Uber-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Bei einem Wert von 65,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 9,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 05.08.2026. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,63 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.19 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2026 3,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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