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08.10.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber am Abend gefragt

Uber Aktie News: Uber am Abend gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Uber. Zuletzt sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 69,33 USD zu.

Uber
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Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,3 Prozent auf 69,33 USD. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,35 USD aus. Bei 68,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 757'869 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,34 USD) erklomm das Papier am 04.11.2025. Gewinne von 44,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.07.2026 bei 65,42 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,64 Prozent.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.19 Mrd. USD – ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Uber am 04.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,36 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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