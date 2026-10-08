Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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08.10.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag gefragt
Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 69,00 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 69,00 USD. Den Tageshöchststand markierte die Uber-Aktie bei 69,03 USD. Bei 68,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 333'462 Uber-Aktien gehandelt.
Bei 100,34 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 45,42 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.07.2026 auf bis zu 65,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 14.19 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 12.65 Mrd. USD umgesetzt.
Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Uber-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,36 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Uber am 08.10.2026
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