Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Uber-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 73,39 USD. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,21 USD nach. Mit einem Wert von 75,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 932'012 Stück gehandelt.

Am 23.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 38,96 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.07.2026 auf bis zu 65,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 10,86 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie. Uber gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 3,36 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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