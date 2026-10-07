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07.10.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Uber

Uber Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Uber

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 68,52 USD.

Uber
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 68,52 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 68,27 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,77 USD. Zuletzt wechselten 701'468 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 100,68 USD markierte der Titel am 08.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 46,94 Prozent wieder erreichen. Am 28.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,42 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.19 Mrd. USD im Vergleich zu 12.65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Uber wird am 04.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Uber die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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