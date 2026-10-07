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Uber Aktie 47459333 / US90353T1007

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07.10.2026 16:29:00

Uber Aktie News: Uber gibt am Nachmittag ab

Uber Aktie News: Uber gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 68,48 USD.

Uber
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Die Uber-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 68,48 USD abwärts. Bei 68,47 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 68,77 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 331'234 Uber-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2025 auf bis zu 100,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,02 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.07.2026 Kursverluste bis auf 65,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 4,47 Prozent Luft nach unten.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Uber veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.19 Mrd. USD im Vergleich zu 12.65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Uber-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 3,36 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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