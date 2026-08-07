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07.08.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Hausse bei Uber am Freitagabend

Uber Aktie News: Hausse bei Uber am Freitagabend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Uber. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 6,0 Prozent auf 74,73 USD.

Uber
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Das Papier von Uber konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 6,0 Prozent auf 74,73 USD. Die Uber-Aktie legte bis auf 75,42 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,52 USD. Zuletzt wurden via New York 2'648'931 Uber-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 36,46 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 65,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 14,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 14.19 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 12.65 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,31 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Christopher Penler / Shutterstock.com
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