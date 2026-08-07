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07.08.2026 16:29:00

Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag stark gefragt

Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag stark gefragt

Die Aktie von Uber zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,5 Prozent auf 74,38 USD.

Uber
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Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 16:28 Uhr 5,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 74,41 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,52 USD. Bisher wurden heute 1'153'500 Uber-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2025 auf bis zu 101,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 37,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.07.2026 (65,42 USD). Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 12,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.65 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Uber am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,31 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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