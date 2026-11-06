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06.11.2026 20:27:13
Uber Aktie News: Uber gewinnt am Freitagabend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Uber. Zuletzt ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 68,91 USD.
Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 68,91 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 70,13 USD. Bei 68,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 974'499 Uber-Aktien gehandelt.
Bei 95,18 USD markierte der Titel am 13.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 38,12 Prozent wieder erreichen. Am 30.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,05 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 7,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Uber veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,25 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 3,11 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.47 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.77 Mrd. USD ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 3,38 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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