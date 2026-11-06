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06.11.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Uber zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 69,84 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 69,84 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 69,90 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,01 USD. Zuletzt wechselten 499'474 Uber-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 95,18 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 36,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2026 bei 64,05 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 8,29 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Uber veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,11 USD je Aktie gewesen. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Uber am 10.02.2027 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 3,38 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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