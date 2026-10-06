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06.10.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber gibt am Abend ab

Uber Aktie News: Uber gibt am Abend ab

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 68,85 USD.

Uber
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Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 68,85 USD. Bei 68,77 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 847'338 Uber-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 101,28 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 47,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.07.2026 bei 65,42 USD. Abschläge von 4,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 äusserte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,63 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 14.19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,17 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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