Uber Aktie News: Uber verliert am Nachmittag

Die Uber-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 69,35 USD abwärts. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 69,27 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 351'591 Uber-Aktien.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 101,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 46,04 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 65,42 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.19 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 12.65 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Uber am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,36 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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