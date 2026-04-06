Uber Aktie News: Uber macht am Nachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 72,14 USD. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 72,76 USD zu. Bei 71,54 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 242'941 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 15,96 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal legte Uber am 04.02.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,14 USD gegenüber 3,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 14.37 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Uber wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 06.05.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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