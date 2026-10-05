Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.10.2026 20:27:13
Uber Aktie News: Uber am Abend freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Uber. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 69,62 USD nach oben.
Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 69,62 USD. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 70,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 68,40 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'154'202 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 101,28 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 45,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 65,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 6,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,63 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.19 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Uber-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,36 USD je Uber-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen
S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uber
|
20:27
|Uber Aktie News: Uber am Abend freundlich (finanzen.ch)
|
16:29
|Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
25.09.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Delivery Hero chief reverses exit plan after Uber secures takeover deal (Financial Times)
|
24.09.26
|Wegen Übernahmeangebot durch Uber: Östberg beibt Delivery Hero als Chef erhalten (AWP)
|
18.09.26
|S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Uber
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich fester -- DAX beendet volatilen Handel etwas höher -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigte sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen präsentieren sich stärker. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.