Uber Aktie News: Uber am Abend freundlich

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 69,62 USD. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 70,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 68,40 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'154'202 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 101,28 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 45,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 65,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 6,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,63 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.19 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Uber-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,36 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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